Haben Sie schon Ihre Weihnachtsgeschenke?

Ich weiß nicht, ob es verlässliche Statistiken darüber gibt, wann genau die Leute ihre Weihnachtsgeschenke kaufen. Rational gesehen würde es Sinn machen (sofern Ihr Geschenk nicht topaktuell sein muss), sämtliche Präsente für den Christbaum und Ihre Liebsten bereits lange vor Weihnachten zu kaufen – und am besten im Februar.