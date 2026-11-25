A backup for Harry Kane?
Rumors of a move to Bayern: Kalajdzic responds!
Is Sasa Kalajdzic an option for Bayern? Marko Stankovic and Didi Hamann have suggested the Austrian national team player as a possible replacement and backup for Harry Kane. Following the bitter 0-1 loss to Bodø/Glimt in the Champions League, the LASK player has responded to the rumors.
How will Bayern respond to the absence of superstar Harry Kane? It’s quite possible that they’ll bolster their offense during the winter transfer window after all. “Sasa Kalajdzic would actually have come to mind as a backup,” said Stankovic, bringing the Austrian national team player into the conversation on Sky Sport Austria’s podcast “Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast.”
Not the first rumors
And his colleague Hamann agreed: “I could definitely see them being interested.” But what does the national team player himself think of the rumors? “It’s an honor, of course. But I’m not interested,” Kalajdzic explained shortly after the bitter 0-1 loss to Bodø/Glimt.
According to the ÖFB national team player, he has frequently been “linked to clubs” throughout his career so far. Consequently, the 29-year-old didn’t really want to address the rumor: “Right now, I’m just interested in the game I just played with LASK. That’s why I don’t care about the rest!”
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