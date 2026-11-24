Champions League
The Lineup: Here’s How LASK Will Line Up Against FK Bodø
Here it is—the starting lineup with which LASK coach Didi Kühbauer is aiming for victory in today’s Champions League match against FK Bodø/Glimt!
The lineup:
The Linz-based team will face Bodø/Glimt 80 kilometers north of the Arctic Circle on treacherous artificial turf, looking to build on their last two wins and secure another victory to keep their hopes of advancing to the knockout stage alive. However, the Norwegian league leaders are known for being particularly strong at home—a fact that several top European teams have recently experienced firsthand.
So far this calendar year, Bodø/Glimt has played five home games in the Champions League. They won four of them—against Manchester City, Inter Milan, Sporting Lisbon, and Borussia Dortmund. Three weeks ago, Lille managed a 0-0 draw at Aspmyra Stadium, which holds just under 8,000 spectators. Of their last 15 league matches, Bodø/Glimt has won 14.
These results are warning enough for LASK coach Dietmar Kühbauer. “They caused a sensation in the Champions League last year (note: advancing to the round of 16),” warned the Burgenland native, but he also emphasized: “We’re going there to get a good result.”
LASK “on equal footing” with Bodø/Glimt
Kühbauer sees his team as“on equalfooting”with Bodø/Glimt, which has four points after four league matches—two fewer than LASK. “I don’t want to talk any opponent up or down. It all depends on how we approach the game there,” said the 55-year-old.
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