Die Tunnelbohrmaschine „Olga“ erreichte am Dienstag im Baulos Pfons-Brenner ihr Endziel. Mit dem Durchschlag endet der maschinelle Vortrieb beim Brenner Basistunnel. Insgesamt neun Maschinen waren auf den BBT-Baustellen in Südtirol und Tirol im Einsatz.
Seit dem Start ihres Vortriebs im September 2024 hat die Maschine im Baulos H53 Pfons-Brenner rund 7,6 Kilometer der östlichen Hauptröhre „aufgefahren“, wie es in der Sprache der Mineure heißt. Dabei wurde das Gebirge mit dem rotierenden Schneidrad gelöst und das Ausbruchmaterial über die Förderanlagen abtransportiert. Gleichzeitig wurden die Betonfertigteile – die sogenannten Tübbinge – eingebaut, die die Auskleidung des maschinell aufgefahrenen Tunnelabschnitts bilden.
Dieser Erfolg ist das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit vieler Menschen über einen langen Zeitraum.
Wolfgang Holzer, BBT-Bereichsleiter Bau, Innsbruck-Brenner
„Der Durchbruch von Olga steht stellvertretend für die enorme technische und organisatorische Leistung auf den Baustellen des Brenner Basistunnels“, sagt dazu BBT-Bereichsleiter Wolfgang Holzer. „Der maschinelle Vortrieb erfordert ein präzises Zusammenspiel unterschiedlichster Gewerke, hochspezialisierter Technik und erfahrener Teams.“
Technische Kompetenzen gefragt
Beim Brenner Basistunnel kamen insgesamt neun Tunnelbohrmaschinen zum Einsatz. Die Maschinen mussten auf die jeweiligen geologischen Bedingungen und die Anforderungen des Bauabschnitts abgestimmt werden. Dazu zählen unter anderem die Beschaffenheit des Gebirges, die erforderliche Vortriebsleistung, die Auslegung des Schneidrads und die technische Ausstattung.
Komplexes System auf Hunderten Metern
Ein Blick auf Olga macht diese Dimension besonders deutlich: Die Maschine ist rund 183 Meter lang und wiegt etwa 2600 Tonnen. Ihr Schneidrad hat einen Durchmesser von 10,37 Metern. Die installierte Antriebsleistung beträgt 4.550 Kilowatt, das Drehmoment 26.400 Kilonewtonmeter. Das Schneidrad, die Antriebstechnik, die Förderanlagen und der mehrere hundert Meter lange Maschinen- und Nachläuferbereich bilden ein hochkomplexes technisches System. „Der Durchbruch von Olga steht damit auch für die Arbeit der zahlreichen Fachleute auf und neben der Baustelle“, freut sich Michael Knapp, Projektleiter des Bauloses Pfons-Brenner.
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