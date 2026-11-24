Komplexes System auf Hunderten Metern

Ein Blick auf Olga macht diese Dimension besonders deutlich: Die Maschine ist rund 183 Meter lang und wiegt etwa 2600 Tonnen. Ihr Schneidrad hat einen Durchmesser von 10,37 Metern. Die installierte Antriebsleistung beträgt 4.550 Kilowatt, das Drehmoment 26.400 Kilonewtonmeter. Das Schneidrad, die Antriebstechnik, die Förderanlagen und der mehrere hundert Meter lange Maschinen- und Nachläuferbereich bilden ein hochkomplexes technisches System. „Der Durchbruch von Olga steht damit auch für die Arbeit der zahlreichen Fachleute auf und neben der Baustelle“, freut sich Michael Knapp, Projektleiter des Bauloses Pfons-Brenner.