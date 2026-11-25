Ob Cyberstalking oder Faustschläge: Es braucht Mut, Zivilcourage und tatkräftig Hilfe, um die Gewaltspirale zu durchbrechen. Kampagne rückt Thema in den Fokus.
Ein gewaltfreies Leben – egal ob real oder digital. Das ist, was sich immer noch viel zu viele Mädchen und Frauen wünschen. Ab heute wird daher wieder 16 Tage lang der „Finger in die Wunde“ gelegt und gegen Gewalt an Frauen mobil gemacht. Damit soll auch heuer das schmerzvolle (Tabu-)Thema einmal mehr in den Fokus gerückt werden.
Immer öfter findet die Gewalt virtuell statt. „Sie reicht von Cyberstalking, Hass und Belästigung, bildbasierter Gewalt, Identitätsmissbrauch, Kontrolle und Überwachung bis hin zu Deepfakes, bei denen gerade Frauen überproportional betroffen sind“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Allein im Vorjahr gab es insgesamt 70 Anzeigen wegen Cyberstalkings, dabei waren 82 Prozent der Opfer weiblich.
Mordopfer keinen Kontakt zu Servicestellen
Dass digitale Gewalt immer mehr zunimmt, bestätigt auch Elisabeth Cinatl, Vorsitzende des Netzwerks österreichischer Frauen- und Mädchen- beratungsstellen. Sie mache auch in Frauenhäusern keine Pause – etwa durch Tracker. Für vier Frauen kam allein heuer jede Hilfe zu spät. „Leider wissen wir, dass Frauen, die ermordet wurden, keinen Kontakt zu diesen Servicestellen hatten“, verweist Cinatl auf Unterstützungsangebote.
Alle Infos unter: stopp-gewalt.at
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