Ein gewaltfreies Leben – egal ob real oder digital. Das ist, was sich immer noch viel zu viele Mädchen und Frauen wünschen. Ab heute wird daher wieder 16 Tage lang der „Finger in die Wunde“ gelegt und gegen Gewalt an Frauen mobil gemacht. Damit soll auch heuer das schmerzvolle (Tabu-)Thema einmal mehr in den Fokus gerückt werden.