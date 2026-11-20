32-Jähriger fasste wegen sexueller Belästigung Haftstrafe aus. Im Kampf gegen Übergriffe stellt die Aktion „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen“ auch heuer von 25. November bis 10. Dezember Unterstützung für Betroffene in den Fokus.
Allein die bloße Frage nach der Anzahl seiner Vorstrafen kann ein 32-Jähriger nicht beantworten. „Ich weiß es nicht genau“, erklärt er am Landesgericht St. Pölten. Auch an seine Taten im September und Oktober könne er sich nicht erinnern. Aber: „Es wird sich schon so zugetragen haben“, zeigt sich der wegen sexueller Belästigung und Nötigung angeklagte Mann geständig.
Sein 14-jähriges Opfer schaudert es noch heute beim Anblick des 32-Jährigen. Er hatte das Mädchen Anfang Oktober kurz vor Schulbeginn in der St. Pöltner Fußgängerzone mit einer Flasche Wodka in der Hand und 3,36 Promille intus um Zigaretten angepöbelt. Dann fasste er plötzlich mehrmals an ihre Brust. „Das ist sehr verwerflich“, hält Frau Rat fest. Rund zwei Wochen davor hatte er beim Bahnhof eine weitere junge Frau belästigt, ihr sogar auf offener Straße unter die Kleidung gegriffen. Ein Zeuge, der einschritt, wurde postwendend mit dem Tode bedroht. Der 32-Jährige fasste dafür rechtskräftig ein Jahr Haft aus. Für die Morddrohung erhält das Opfer 200 Euro Schmerzensgeld.
„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“
Mittlerweile wird jede dritte Frau Opfer von Gewalt. Doch jede hat ein Recht auf ein gewaltfreies Leben. Darauf gilt es einmal mehr im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt“ aufmerksam zu machen. Allein heuer wurden bisher 2300 Annäherungs- und Betretungsverbote ausgesprochen – im Vorjahr waren es 2560. Vier Frauen ließen heuer bei Gewalttaten bereits ihr Leben.
Unterstützungs- und Hilfsangebote
Die Frauen-Helpline hilft unter 0800/222 555 und auch das NÖ Frauentelefon ist unter 0800/ 800 810 rund um die Uhr für Betroffene da. Zusätzlich bieten zehn Frauenberatungsstellen mit zehn Außenstellen Beratung und Hilfe, für Schutz und Unterkunft stehen sechs Frauenhäuser bereit, das Gewaltschutzzentrum berät und begleitet.
Infos unter www.stopp-gewalt.at
Mit dem Aufdruck von regionalen Unterstützungsangeboten (auch in Englisch) sollen Opfer von häuslicher Gewalt erreicht werden. Auf den Kassenbons sind auch heuer noch bis 10. Dezember im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ Notrufnummern und Websites für Betroffene von Gewalt abgedruckt – sowohl auf der gedruckten Rechnung als auch digital in der Spar-App. „Frauen fällt es oft schwer über die erlebte Gewalt zu sprechen oder um Hilfe zu bitten. Daher ist es uns ein Anliegen, wichtige Informationen über Unterstützungsangebote und Anlaufstellen in NÖ umfassend bereitzustellen“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Spar-Geschäftsführer Alois Huber erklärt: „Als Nahversorger nutzen wir die Gelegenheit, niederschwellig über Hilfe zu informieren“.
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