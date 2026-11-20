Mit dem Aufdruck von regionalen Unterstützungsangeboten (auch in Englisch) sollen Opfer von häuslicher Gewalt erreicht werden. Auf den Kassenbons sind auch heuer noch bis 10. Dezember im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ Notrufnummern und Websites für Betroffene von Gewalt abgedruckt – sowohl auf der gedruckten Rechnung als auch digital in der Spar-App. „Frauen fällt es oft schwer über die erlebte Gewalt zu sprechen oder um Hilfe zu bitten. Daher ist es uns ein Anliegen, wichtige Informationen über Unterstützungsangebote und Anlaufstellen in NÖ umfassend bereitzustellen“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Spar-Geschäftsführer Alois Huber erklärt: „Als Nahversorger nutzen wir die Gelegenheit, niederschwellig über Hilfe zu informieren“.