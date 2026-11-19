Von Cyberstalking bis hin zu Deepfakes: Die neuen Formen von Gewalt an Frauen nehmen derzeit auch in Niederösterreich massiv zu. Oft handeln Täter unter dem Schutzmantel der Anonymität.
Die Welt wird immer digitaler, so finden auch die Formen von Gewalt neue – digitale – Wege. „Was das Phänomen so schwierig macht, ist das rasante Tempo der technischen Entwicklung, insbesondere durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Damit tauchen immer neue Formen der Gewalt auf oder verändern bestehende Gewaltformen“, hält Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister fest.
„Bedrohungslage fundamental gewandelt“
Gemeinsam mit Vertretern von Polizei, Frauenberatungsstellen und Opferhilfe-Organisationen, dem Gewaltschutzzentrum sowie der Bildungsdirektion wurde dies beim Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen in den Fokus gerückt. Dabei galt es, aktuelle Bedrohungslagen zu analysieren und künftige Handlungsfelder zu erörtern. „Die Bedrohungslage hat sich durch die Digitalisierung fundamental gewandelt“, erklärt Landesrätin Eva Prischl.
Eines habe sich aber nicht verändert: Die Täter sind überwiegend männlich, die Opfer weiblich. Doch durch die digitalen Mittel seien Frauen in ihren Beziehungen noch verwundbarer geworden: Sie werden überwacht, sind Psychoterror ausgesetzt oder werden in sozialen Medien bloßgestellt. Das mache Übergriffe heutzutage allgegenwärtig.
Missbrauch in „Echtzeit“
Die Herausforderungen im Kampf gegen digitale Gewalt sind groß: Denn die Bandbreite reicht von der Überwachung in Partnerschaften, über Hass im Netz bis hin zu international agierenden Gruppen (in Sozialen Netzwerken), die insbesondere Kinder und Jugendliche gefährden. Digitale Gewalt finde laut Teschl-Hofmeister in den dunkelsten Ecken des Internets statt, in Foren zur „chemischen Unterwerfung“ durch K.-o.-Tropfen oder Online-Plattformen, wo Missbrauch in Echtzeit „bestellt“ werden kann.
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