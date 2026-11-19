Missbrauch in „Echtzeit“

Die Herausforderungen im Kampf gegen digitale Gewalt sind groß: Denn die Bandbreite reicht von der Überwachung in Partnerschaften, über Hass im Netz bis hin zu international agierenden Gruppen (in Sozialen Netzwerken), die insbesondere Kinder und Jugendliche gefährden. Digitale Gewalt finde laut Teschl-Hofmeister in den dunkelsten Ecken des Internets statt, in Foren zur „chemischen Unterwerfung“ durch K.-o.-Tropfen oder Online-Plattformen, wo Missbrauch in Echtzeit „bestellt“ werden kann.