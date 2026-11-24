Controversy Over Wind Farm
Opponents of Wind Power Demand Answers from Frauscher
Following her party’s change of course on wind power, Upper Austria’s new State Councilor for Economic Affairs, Christiane Frauscher (ÖVP), is now facing opposition from critics of the planned wind farm in Sandl. In an open letter, the citizens’ initiative confronts the State Councilor with her own statements.
In an interview with the “Krone,” Frauscher stated that no wind turbines should be erected in areas worthy of protection. In an open letter, opponents of wind power are now reminding her that Upper Austria itself, just under two years ago, justified the planned exclusion zone in the northeastern Mühlviertel region on the basis of nature conservation arguments. The Sandl wind farm—which is currently undergoing regulatory reviews—is slated to be built right in the middle of this area.
Opposition is also coming from the Czech Republic
In addition to the citizens’ initiative, the Sandl Wind Farm has another opponent: According to the initiative, the Czech Ministry of the Environment once again expressed its opposition to the project in its current form on November 11.
Response Requested by December 7
The citizens’ initiative, which also sent the open letter to all members of the Upper Austrian state government, is asking Frauscher for a written statement by December 7. This statement, like the open letter, will be published.
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