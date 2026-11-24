In an interview with the “Krone,” Frauscher stated that no wind turbines should be erected in areas worthy of protection. In an open letter, opponents of wind power are now reminding her that Upper Austria itself, just under two years ago, justified the planned exclusion zone in the northeastern Mühlviertel region on the basis of nature conservation arguments. The Sandl wind farm—which is currently undergoing regulatory reviews—is slated to be built right in the middle of this area.