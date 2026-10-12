Ukraine erlässt wichtiges Gesetz für EU-Beitritt

Budapest begrüßt neues Gesetz

Konkret geht es dabei vor allem um die ungarischsprachige Minderheit in der Westukraine, deren Status lange Zeit für Spannungen zwischen der Ukraine und Ungarn gesorgt hatte. Die ungarische Außenministerin Anita Orbán begrüßte das neue Gesetz und nannte es „eine notwendige Voraussetzung“, damit Ungarn der Eröffnung neuer Verhandlungsblöcke mit der EU zustimmen könne.