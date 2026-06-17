58 Länder und Gebiete mit Landminen verseucht

Dem Bericht zufolge wurden im Jahr 2024 mindestens 945 Menschen durch Landminen und explosive Kriegsmunitionsreste getötet und 4325 weitere Menschen verletzt. 90 Prozent von ihnen waren demnach Zivilisten. Die Staaten mit den höchsten Opferzahlen im Jahr 2024 waren Türks Bericht zufolge Myanmar, Syrien und Afghanistan, gefolgt von der Ukraine, Nigeria, Mali, dem Jemen und Burkina Faso.