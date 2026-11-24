Die Verwaltungsstrukturen im steirischen Gesundheitswesen nimmt die SPÖ regelmäßig ins Visier. Die Sozialdemokraten haben auch eine Prüfung des Gesundheitsfonds durch den Landesrechnungshof angestoßen. Der (an sich vertrauliche) Rohbericht erblickte das Licht der Öffentlichkeit, und die SPÖ sieht sich in ihrer Kritik bestätigt. Denn der Gesundheitsfonds, der Mittel in Höhe von fast drei Milliarden Euro verwaltet und mehr als 50 Mitarbeiter hat, ist der größte seiner Art in Österreich. Laut Prüfern übernimmt er zahlreiche Aufgaben, die eigentlich bei der Gesundheitsabteilung des Landes angesiedelt sein sollten.