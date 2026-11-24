Der steirische Gesundheitsfonds wurde in den vergangenen Jahren immer aufgeblähter. Nun prüfte der Rechnungshof kritisch – und die Strukturen werden verändert, verspricht Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl.
Die Verwaltungsstrukturen im steirischen Gesundheitswesen nimmt die SPÖ regelmäßig ins Visier. Die Sozialdemokraten haben auch eine Prüfung des Gesundheitsfonds durch den Landesrechnungshof angestoßen. Der (an sich vertrauliche) Rohbericht erblickte das Licht der Öffentlichkeit, und die SPÖ sieht sich in ihrer Kritik bestätigt. Denn der Gesundheitsfonds, der Mittel in Höhe von fast drei Milliarden Euro verwaltet und mehr als 50 Mitarbeiter hat, ist der größte seiner Art in Österreich. Laut Prüfern übernimmt er zahlreiche Aufgaben, die eigentlich bei der Gesundheitsabteilung des Landes angesiedelt sein sollten.
„Unser Verdacht hat gestimmt: Es gibt Reformbedarf“, sagt Max Lercher (SPÖ), der bei der Landtagssitzung am Dienstag eine sogenannte aktuelle Stunde zum Thema einberufen hat. „Diese Reformen sollen bei Managementstrukturen und Verwaltung beginnen, nicht bei der Versorgung.“
Kornhäusl: „Es darf keine Denkverbote geben“
ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl zeigt sich verwundert, dass ein vertraulicher Bericht so breit thematisiert wird. Dem Gesundheitsfonds attestiert er, 20 Jahre lang gute Arbeit geleistet zu haben. „Im Rückspiegel war nicht jede Entscheidung glücklich. Aber sie wurde stets nach bestem Wissen und Gewissen getroffen.“
Dann ließ Kornhäusl aufhorchen: „Ich habe vor einiger Zeit den Auftrag gegeben, die Verwaltung im steirischen Gesundheitswesen neu zu strukturieren. Wir erarbeiten gerade Details. Mein Ziel ist klar: Die gesamte Verwaltung soll eine neue, schlanke, personal- und kosteneffiziente Struktur bekommen – ohne Doppelstrukturen, Reibungsflächen, Ineffizienzen. Es darf keine Denkverbote geben.“
Entscheidung über Milliardensummen abseits des Landtags
Einen wahren Satz spricht die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl aus: „Den Menschen sind die Strukturen egal.“ Es gehe um die Versorgung. Die Prüfung des Gesundheitsfonds sei aber legitim. Das sieht auch Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) so: „Über hohe Summen öffentlicher Gelder entscheidet nicht der Landtag, sondern der Gesundheitsfonds. Das sehen wir kritisch.“ Auch, weil die Opposition in den entscheidenden Sitzungen dort nur eine Zuschauerrolle hat, aber nicht mitstimmen darf.
SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz erinnert daran, dass der Wohnplattform Steiermark eine Förderung des Gesundheitsfonds im nächsten Jahr gestrichen wird – begründet mit dem an sich vertraulichen Rechnungshofbericht...
Protest von Beschäftigten im Vorfeld der Sitzung
Bereits Montagnachmittag ging es im steirischen Landhaus um das Thema Gesundheit: Mehr als 1200 Beschäftigte aus den steirischen Ordensspitälern sowie den Lebenswelten Steiermark haben eine Petition gegen die geplanten Einsparungen im Gesundheits- und Sozialbereich unterzeichnet, die Gewerkschaft Vida hat sie einen Tag vor der Landtagssitzung übergeben. Gefordert werden „verlässliche Rahmenbedingungen, eine spürbare Entlastung im Arbeitsalltag und eine langfristige Absicherung der Versorgungsqualität in der Steiermark“.
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