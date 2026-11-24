In der Südoststeiermark wurde die Feuerwehr am Abend zu einem Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert. 44 Floriani, Rettung und Polizei rückten aus.
Ein Mann kam – aus bislang ungeklärter Ursache – am Montagabend im Bezirk Feldbach mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Der Fahrer war mit einem Lastendreirad (TukTuk) in der Gemeinde Tieschen unterwegs, als der Unfall geschah. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte.
44 Feuerwehrleute rückten an. Sie konnten den Fahrer aus dem TukTuk befreien, der glücklicherweise nicht eingeklemmt war. Er wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins LKH Feldbach gebracht. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich am Unfallort vorbeigeleitet. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.
Die Feuerwehren Tieschen, Deutsch Haseldorf und Halbenrain standen im Einsatz, sowie die Rettung und Polizei.
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