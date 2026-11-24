44 Feuerwehrleute rückten an. Sie konnten den Fahrer aus dem TukTuk befreien, der glücklicherweise nicht eingeklemmt war. Er wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins LKH Feldbach gebracht. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich am Unfallort vorbeigeleitet. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.