Schmuddeliges Herbstwetter, vielleicht noch Regen und Schnee, dazu ständig schlechte Nachrichten — das alles kann schon heftig aufs Gemüt drücken. Doch, wenn das Glück nicht von außen kommt — dann muss man es sich selbst schaffen. Und muss dabei das Rad nicht neu erfinden. „Es sind oft nur Kleinigkeiten, die unsere Laune heben, uns motivieren, uns in gute Stimmung versetzen“, erinnert uns Alexander Tiesenhausen. „Wir haben manches nur vergessen. Und sollten es uns wieder bewusst in Erinnerung rufen.“