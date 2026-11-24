Wenn das Herbstwetter aufs Gemüt drückt, kippt bei jedem mal die Stimmung. Helfen können die Glücks-Tipps von dem Grazer Influencer und Psychologen Alexander Tiesenhausen.
Wir merken es ja selbst: Wenn die Sonne scheint, sind wir doch allesamt gleich automatisch besser drauf. Wie man sich selbst Glücksmomente schafft, das weiß der Grazer Psychologe und Influencer Alexander Tiesenhausen.
Schmuddeliges Herbstwetter, vielleicht noch Regen und Schnee, dazu ständig schlechte Nachrichten — das alles kann schon heftig aufs Gemüt drücken. Doch, wenn das Glück nicht von außen kommt — dann muss man es sich selbst schaffen. Und muss dabei das Rad nicht neu erfinden. „Es sind oft nur Kleinigkeiten, die unsere Laune heben, uns motivieren, uns in gute Stimmung versetzen“, erinnert uns Alexander Tiesenhausen. „Wir haben manches nur vergessen. Und sollten es uns wieder bewusst in Erinnerung rufen.“
Es sind oft nur Kleinigkeiten, die unsere Laune heben, uns motivieren, uns in gute Stimmung versetzen.
Alexander Tiesenhausen
Wir haben den sympathischen Grazer, der in der Influencer-Szene voll durchgestartet ist und seine eigene Radio-Show hat, um die besten Tricks gebeten. Und da geht es schon in der Früh los: „Wir brauchen Licht, es ist Taktgeber für die Stimmung. Wenn es nicht von draußen durch die Sonne kommt, dann den Wohnbereich heller machen. Viele schwören auch auf regelrechte Lichttherapien durch Lampen.“
Und wie funktioniert das mit dem Licht? „Es hemmt Melatonin und beeinflusst indirekt das Serotoninsystem. Serotonin ist ein Botenstoff, der mit Stimmung und Antrieb verbunden ist.“ Bei Laien auch als Glückshormon bekannt.Schon in der Früh mit einem Kaffee beginnen So läuft es schon frühmorgens wie geschmiert los — aber dem kann noch etwas drauf gesetzt werden.
Kleine Freuden wertschätzen
„Man kann sich schon beim Aufstehen etwas für den Tag vornehmen, auf das man sich bewusst freut. Das muss nichts Großes sein: ein Kaffee mit einem netten Kollegen, ein gutes Gespräch, vielleicht ein kleiner Einkauf. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ebenso am Abend darüber nachdenken, was den Tag heute besonders schön gemacht hat. Dankbar sein.“
Gut daran tut, wer sofort nach dem Aufstehen eine (kleine) Arbeit erledigt, „das setzt gleich einmal die Belohnungskette in Gang und man hat bereits das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Dieses kann sich den ganzen Tag halten.“
Wichtig ist dem Fachmann auch, sich dies bewusst zu machen: „Die Stimmung folgt dem Tun — nicht umgekehrt! Also nicht warten, bis man in Stimmung ist, um etwas zu tun — das wird ja oft auch nicht, wenn man grantig ist. Sondern gleich angehen — die gute Stimmung folgt nach.“
Das soziale Umfeld als guten Stimmungsmacher nutzen: „Ein Gespräch unter Freunden kann den ganzen Tag retten. Freilich: Man sollte sich dabei mit Menschen umgeben, die einem gut tun.“ Sogenannte Energieräuber bewirken das Gegenteil.
Wem die Kälte zusetzt, eine Auszeit im Süden aber nicht drin ist, „der sollte sich selbst seine Glücksmomente schaffen und buchstäblich das Licht ins Leben holen. Dies bewusst probieren — das kann alles verändern.“
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