„Krone“-Leser sind Schutzengel für Tiere in Not

„Die Liebe heilt die Seele“ ist Renate Riedel sicher. Und die Steirerin muss es wissen. Vor elf Jahren hat sie das Schutzengeldorf der behinderten Katzen in Kalsdorf ins Leben gerufen und ist mit ihrem Team seither das, was der Name sagt: Schutzengel. Für Tiere, die misshandelt, gequält, vernachlässigt wurden. Die Windeln brauchen, medizinische Betreuung, Extra-Zuwendung und ganz viel Liebe. Und ihr Leben (jetzt) sichtlich trotzdem genießen. Dankbar, sagt Renate Riedel, „müssen sie uns aber nicht sein. Wir können nur wiedergutmachen, was ihnen andere Menschen angetan haben.“ Freilich sind derart beeinträchtigte Tiere nicht mehr vermittelbar, mehr als 30 leben derzeit im Schutzengeldorf zusammen und haben dort auch ihr Ableben.