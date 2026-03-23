Tausende Euro für Auto überwiesen, das nie kam

Zwei Kärntner wurden beim Autokauf von Kriminellen betrogen. Tausende Euro flossen auf die Konten der vermeintlichen Verkäufer, doch die Fahrzeuge wurden nie geliefert.
Bereits Ende Februar war ein 45-jähriger Villacher per E-Mail kontaktiert worden: Zwei gebrauchte Autos wurden ihm zum Verkauf angeboten. Das Angebot sagte ihm zu, er überwies Tausende Euro – doch die Fahrzeuge wurden nie geliefert, der vermeintliche Verkäufer ist nicht mehr erreichbar. Der Villacher beklagt einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.
Mitte März überwies auch ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land Tausende Euro an jemanden, der ihm einen Wagen angeboten hatte. Kein Auto, kein Kontakt mehr zum vermeintlichen Verkäufer. Also erstattete der betrogene Käufer bei der Polizei Faak am See Anzeige.
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