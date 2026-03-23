Tausende Euro für Auto überwiesen, das nie kam

Bereits Ende Februar war ein 45-jähriger Villacher per E-Mail kontaktiert worden: Zwei gebrauchte Autos wurden ihm zum Verkauf angeboten. Das Angebot sagte ihm zu, er überwies Tausende Euro – doch die Fahrzeuge wurden nie geliefert, der vermeintliche Verkäufer ist nicht mehr erreichbar. Der Villacher beklagt einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.