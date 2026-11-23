Die steirische Gemeindeaufsicht nahm die finanzielle Situation der Landeshauptstadt genau unter die Lupe und richtet klare Empfehlungen an die Stadtregierung. Tenor: Die Budgetprobleme im September hätten nicht so überraschend gekommen dürfen und der Sparkurs müsse deutlich verschärft werden.
Gleich zum Start in die neue Regierungsperiode im September hat sich die Grazer Koalition nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Wie berichtet, musste eine Haushaltssperre verhängt werden, was weit über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen sorgte. Vor allem, weil zunächst offensichtlich Ratlosigkeit darüber herrschte, wie die vermeintlich überraschenden Mehrausgaben bzw. millionenschweren Nachzahlungen im Behindertenbereich plötzlich zustande gekommen waren.
Daraufhin beauftragten die zuständigen Mitglieder der Landesregierung die Gemeindeaufsicht mit einer Analyse der aktuellen Entwicklung der finanziellen Situation der Landeshauptstadt. Jetzt liegen die Ergebnisse inklusive Handlungsempfehlungen vor.
„Überraschung nicht vollständig nachvollziehbar“
Konkret zur im September verhängten Haushaltssperre stellte die Gemeindeaufsicht fest, „dass die Stadt Graz Auszahlungen für Leistungen im Bereich des Behindertenhilfegesetzes aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 verschob, weshalb die Überraschung der Stadt Graz über diesen Mittelbedarf im August 2026 nicht vollständig nachvollziehbar ist.“ Man empfiehlt hier für die Zukunft einen besseren Informationsaustausch zwischen den zuständigen Abteilungen.
Um die Finanzen der Stadt langfristig wieder in den Griff zu bekommen, empfiehlt die Gemeindeaufsicht deutlichere Konsolidierungsmaßnahmen, eine Priorisierung der Investitionen und eine Prüfung der Ermessensausgaben. Was Darlehen angeht, sollen diese konkreter gewissen Investitionen zugeordnet werden. Von der Erstellung von Doppelbudgets wird in Hinblick auf ungenügende Planung des zweiten Budgetjahres künftig abgeraten.
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