Gleich zum Start in die neue Regierungsperiode im September hat sich die Grazer Koalition nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Wie berichtet, musste eine Haushaltssperre verhängt werden, was weit über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen sorgte. Vor allem, weil zunächst offensichtlich Ratlosigkeit darüber herrschte, wie die vermeintlich überraschenden Mehrausgaben bzw. millionenschweren Nachzahlungen im Behindertenbereich plötzlich zustande gekommen waren.