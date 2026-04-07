Warum so viele Männer Gewalt gegen Frauen ausüben

Die Verantwortung endet allerdings nicht beim einzelnen Täter. Zivilgesellschaftliches Engagement könnte bereits im Vorfeld viel zur Prävention beitragen. Aus Sicht des Neustart-Leiters drängt sich nicht die Frage auf, ob Männer etwas ändern können – „sondern, ob wir bereit sind, es zu tun“. Wenn jeder eine klare Haltung gegen Gewalt zeigt, hinschaut und eingreift, wenn etwas passiert oder bemerkt wird, dann habe Gewalt gegen Frauen kaum noch eine Chance.