Jane Fonda: Wie gefährlich ist Lymphdrüsenkrebs?

Es ist nicht das erste Mal, dass Jane Fonda gegen Krebs ankämpfen muss. Im Jahr 2010 wurde bei ihr ein Tumor in der Brust diagnostiziert, 2018 folgte ein Geschwür an der Lippe. Auch diesmal zeigte sich der Hollywoodstar kämpferisch und unterzog sich einer Chemotherapie. Was man unter einem Non-Hodgin-Lymphom versteht, wie es sich bemerkbar macht und warum eine genaue Diagnose so wichtig ist, erklärt Univ. Prof. Dr. Johannes Drach, ärztlicher Direktor der Privatklinik Confraternität in Wien.