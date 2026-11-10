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Polizei zieht Bilanz

Wiener Neustadt: Zwölf Raser-Autos vorerst weg

Niederösterreich
10.11.2026 06:00
Die Polizei nimmt in Wiener Neustadt Raser ins Visier.
Die Polizei nimmt in Wiener Neustadt Raser ins Visier.(Bild: Polizei Wiener Neustadt)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Mehr als 70 Führerscheine hat die Polizei in Wiener Neustadt heuer wegen zu schnellen Fahrens bereits vorläufig abgenommen. In zwölf Fällen beschlagnahmten die Beamten sogar das Fahrzeug direkt bei der Anhaltung. Doch auch gegen mutwilligen Autolärm gehen sie vor.

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Mit 128 statt erlaubten 50 km/h raste im Oktober ein 20-Jähriger durch Wiener Neustadt. Auf der Flucht vor der Polizei überfuhr er rote Ampeln und schaltete zeitweise das Licht aus. Wie berichtet, waren der Führerschein und das Auto vorläufig weg. Wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit wurde der Lenker auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Sieben Führerscheine an einem Wochenende abgenommen
Wie häufig die Polizei einschreiten muss, zeigt die Bilanz des Stadtpolizeikommandos: Allein an einem Wochenende im Oktober mussten sieben Lenker im Stadtgebiet ihren Führerschein wegen zu hohen Tempos vorläufig abgeben. Bei manchen Schnellfahrern war das gar nicht möglich – sie hatten keine Lenkberechtigung.

Kontrolliert wird sowohl bei Schwerpunktaktionen als auch im täglichen Verkehrsdienst. Laut Polizei werden jeden Tag Organmandate wegen zu schnellen Fahrens ausgestellt oder Anzeigen erstattet.

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300 Euro für mutwilligen Autolärm
Die Beamten achten auch auf absichtlich herbeigeführte Fehlzündungen, Drifts und durchdrehende Reifen. Rund 100 Lenker wurden wegen solcher Lärmerregung beanstandet. Wer dafür ein Organmandat erhält, zahlt 300 Euro. Häufig kommen laut Polizei Tempoverstöße hinzu, die weitere Strafen nach sich ziehen.

Für Kontrollinspektor Thomas Mürwald, den neuen Leiter der Verkehrsinspektion Wiener Neustadt, zählt die Tempoüberwachung zu den wichtigsten Aufgaben seiner Dienststelle. Zu hohes oder nicht angepasstes Tempo gehört laut Polizei seit Jahren zu den Hauptursachen folgenschwerer Unfälle.

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