Wiener Neustadt: Zwölf Raser-Autos vorerst weg

Mehr als 70 Führerscheine hat die Polizei in Wiener Neustadt heuer wegen zu schnellen Fahrens bereits vorläufig abgenommen. In zwölf Fällen beschlagnahmten die Beamten sogar das Fahrzeug direkt bei der Anhaltung. Doch auch gegen mutwilligen Autolärm gehen sie vor.
Mit 128 statt erlaubten 50 km/h raste im Oktober ein 20-Jähriger durch Wiener Neustadt. Auf der Flucht vor der Polizei überfuhr er rote Ampeln und schaltete zeitweise das Licht aus. Wie berichtet, waren der Führerschein und das Auto vorläufig weg. Wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit wurde der Lenker auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Sieben Führerscheine an einem Wochenende abgenommen
Wie häufig die Polizei einschreiten muss, zeigt die Bilanz des Stadtpolizeikommandos: Allein an einem Wochenende im Oktober mussten sieben Lenker im Stadtgebiet ihren Führerschein wegen zu hohen Tempos vorläufig abgeben. Bei manchen Schnellfahrern war das gar nicht möglich – sie hatten keine Lenkberechtigung.
Kontrolliert wird sowohl bei Schwerpunktaktionen als auch im täglichen Verkehrsdienst. Laut Polizei werden jeden Tag Organmandate wegen zu schnellen Fahrens ausgestellt oder Anzeigen erstattet.
300 Euro für mutwilligen Autolärm
Die Beamten achten auch auf absichtlich herbeigeführte Fehlzündungen, Drifts und durchdrehende Reifen. Rund 100 Lenker wurden wegen solcher Lärmerregung beanstandet. Wer dafür ein Organmandat erhält, zahlt 300 Euro. Häufig kommen laut Polizei Tempoverstöße hinzu, die weitere Strafen nach sich ziehen.
Für Kontrollinspektor Thomas Mürwald, den neuen Leiter der Verkehrsinspektion Wiener Neustadt, zählt die Tempoüberwachung zu den wichtigsten Aufgaben seiner Dienststelle. Zu hohes oder nicht angepasstes Tempo gehört laut Polizei seit Jahren zu den Hauptursachen folgenschwerer Unfälle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.