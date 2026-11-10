Wiener Neustadt: Zwölf Raser-Autos vorerst weg

Sieben Führerscheine an einem Wochenende abgenommen

Wie häufig die Polizei einschreiten muss, zeigt die Bilanz des Stadtpolizeikommandos: Allein an einem Wochenende im Oktober mussten sieben Lenker im Stadtgebiet ihren Führerschein wegen zu hohen Tempos vorläufig abgeben. Bei manchen Schnellfahrern war das gar nicht möglich – sie hatten keine Lenkberechtigung.