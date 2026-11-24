Ende November häufen sich die Ehrungen: Am Samstag wurden die Stella-Preise vergeben, am Sonntag folgten die Nestroys und am 26. 11. sind die Österreichischen Kunstpreise sowie die Outstanding Artist Awards an der Reihe. In allen Bereichen gaben steirische Künstler starke Lebenszeichen von sich.
Wie stark die steirischen Künstlerinnen und Künstler im österreichischen Kunstgeschehen mitmischen, wurde dieser Tage wieder einmal deutlich. So konnte das Schauspielhaus Graz mit seiner Produktion „Wir töten Stella“ den Nestroy für die beste Bundesländerproduktion einheimsen.
Starke Freie Szene
Noch stärker räumte die Freie Szene ab: „Biedermann und die Brandstifter. Eine Heimsuchung“ – ein Koproduktion des Theaters am Lend mit dem Planetenparty Prinzip – wurde mit dem Spezialpreis ausgezeichnet; als beste Off-Produktion wurde „Zur Rettung der Blasmusik“ von den Bum Bum Pieces & vanderbolten.production geehrt.
Auch beim Stella-Preis für Produktionen für ein junges Publikum, der am Samstag in Graz überreicht wurde, zeigten die Steirer auf: Der Hauptpreis für die herausragende Produktion ging an das Grazer Next Liberty für „Stolz und Vorurteil“; die herausragende Ausstattung stammt von Lisa Horvath für „Krake“ am Mezzanin Theater. Der Spezialpreis schließlich ging an die steirische Initiative „Kulturland Retten“ stellvertretend für die ganze Kulturszene, die gemeinsam für künstlerische Freiheit, Vielfalt und Demokratie kämpft.
Outstanding Artist Awards
Am 26. November werden in Wien die Outstanding Artist Awards überreich – mit sehr starker steirischer Beteiligung. So wird Julia Gaisbacher in der Sparte künstlerische Fotografie geehrt, Michaela Konrad erhält den Preis für Karikatur und Comics, Johanna Pichlbauer für Design und Eva Jantschitsch für Musik.
Und auch wenn bei den ebenfalls an diesem Tag verliehenen Österreichischen Kunstpreisen keine gebürtigen Steirer vertreten sind, so werden doch Künstlerinnen ausgezeichnet, die hier stark verwurzelt sind. Milica Tomić etwa, die erst vor ein paar Wochen mit dem „Aflenz Memorial“ in Wagna für Furore sorgte, oder die mehrfache Diagonale-Preisträgerin Kurdwin Ayub.
Das Land Steiermark vergibt im kommenden Jahr aus Spargründen keine Kunstpreise. Das klingt auf den ersten Blick nicht schlimm, ist aber ein Schuss ins eigene Knie. Denn diese Auszeichnungen verhelfen der Kunst und den prämierten Künstlern nicht nur zu mehr Sichtbarkeit, das Preisgeld ermöglicht auch neue Projekte, beziehungsweise eine kreative Zeitspanne ohne allzu große finanzielle Sorgen.
Doch auch das Land Steiermark verliert. Preise sind nicht selten ein Renommee für die Stadt oder das Land, das sie vergibt. Sie zeigen, dass Regierungen Kunst und Kultur ernst nehmen, ihnen das kulturelle Leben wichtig ist. Das Einsparungspotenzial ist gering, der Verlust an Glaubwürdigkeit ungleich größer.
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