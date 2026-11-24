Auch beim Stella-Preis für Produktionen für ein junges Publikum, der am Samstag in Graz überreicht wurde, zeigten die Steirer auf: Der Hauptpreis für die herausragende Produktion ging an das Grazer Next Liberty für „Stolz und Vorurteil“; die herausragende Ausstattung stammt von Lisa Horvath für „Krake“ am Mezzanin Theater. Der Spezialpreis schließlich ging an die steirische Initiative „Kulturland Retten“ stellvertretend für die ganze Kulturszene, die gemeinsam für künstlerische Freiheit, Vielfalt und Demokratie kämpft.