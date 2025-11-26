Persönliche Gegenstände von Hackman versteigert

Wie das Magazin „People“ berichtete, war unter den versteigerten Preisen im Auktionshaus Bonhams auch der Golden Globe, den Hackman für seine Rolle in dem Wes-Anderson-Streifen „Die Royal Tenenbaums“ (2001) erhalten hatte. Für ihn wurden demnach über 50.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) geboten.