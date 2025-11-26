Persönliche Gegenstände von Hackman versteigert

Sein überaus tragischer Tod hielt Anfang des Jahres die Welt in Atem – jetzt, nicht einmal ein Jahr später, sind bereits persönliche Gegenstände aus seinem Nachlass versteigert worden. Darunter auch drei Golden Globes des gestorbenen Hollywood-Stars Gene Hackman.
Wie das Magazin „People“ berichtete, war unter den versteigerten Preisen im Auktionshaus Bonhams auch der Golden Globe, den Hackman für seine Rolle in dem Wes-Anderson-Streifen „Die Royal Tenenbaums“ (2001) erhalten hatte. Für ihn wurden demnach über 50.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) geboten.
Laut „People“ kamen bei der Auktion bisher über zwei Millionen Dollar (1,73 Millionen Euro) zusammen.
Fans können bis kommende Woche noch eine Uhr und ein Kunstwerk aus dem Nachlass des Schauspielers ersteigern, der mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden war.
Arakawa war eine Woche vor dem an Alzheimer leidenden Schauspieler an den Folgen einer Hantavirus-Infektion gestorben.
Hackman wurde unter anderem durch Filme wie „French Connection“ (1971), „The Conversation“ (1974) und „Erbarmungslos“ (1992) berühmt. In den frühen 2000er-Jahren zog er sich aus Hollywood zurück.
