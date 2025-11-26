Vorteilswelt
Nicht mal ein Jahr tot

Persönliche Gegenstände von Hackman versteigert

Society International
26.11.2025 14:06
Auktionshaus Bonham bot Objekte aus dem Nachlass des im Februar verstorbenen Schauspielstars an
Auktionshaus Bonham bot Objekte aus dem Nachlass des im Februar verstorbenen Schauspielstars an(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Sein überaus tragischer Tod hielt Anfang des Jahres die Welt in Atem – jetzt, nicht einmal ein Jahr später, sind bereits persönliche Gegenstände aus seinem Nachlass versteigert worden. Darunter auch drei Golden Globes des gestorbenen Hollywood-Stars Gene Hackman.

Wie das Magazin „People“ berichtete, war unter den versteigerten Preisen im Auktionshaus Bonhams auch der Golden Globe, den Hackman für seine Rolle in dem Wes-Anderson-Streifen „Die Royal Tenenbaums“ (2001) erhalten hatte. Für ihn wurden demnach über 50.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) geboten.

Laut „People“ kamen bei der Auktion bisher über zwei Millionen Dollar (1,73 Millionen Euro) zusammen.

Kunstwerke und drei Golden Globes von Gene Hackman wurden versteigert.
Kunstwerke und drei Golden Globes von Gene Hackman wurden versteigert.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Fans können bis kommende Woche noch eine Uhr und ein Kunstwerk aus dem Nachlass des Schauspielers ersteigern, der mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden war.

Arakawa war eine Woche vor dem an Alzheimer leidenden Schauspieler an den Folgen einer Hantavirus-Infektion gestorben.

Lesen Sie auch:
Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Jahr 2003
Ist Star verhungert?
Drama um Gene Hackman: Todesursache enthüllt
28.04.2025
Und berührendes Detail
Video zeigt erschütternde Bilder aus Hackman-Villa
16.04.2025

Hackman wurde unter anderem durch Filme wie „French Connection“ (1971), „The Conversation“ (1974) und „Erbarmungslos“ (1992) berühmt. In den frühen 2000er-Jahren zog er sich aus Hollywood zurück.

