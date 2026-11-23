Fake Registration
Driving a New Car with Old License Plates
Although license plates were mounted on the new car, they were apparently no longer valid, as they came from an older vehicle that had been involved in an accident. A young driver who was pulled over by police on Sunday night is alleged to have faked the registration in this manner.
A 22-year-old man from Bad Hall was stopped by a police patrol around 10:40 p.m. on Sunday in the municipality of Sierning. During the check, it turned out that the 22-year-old was presumably using a license plate from an older car of his that had been in an accident on his new vehicle.
License plates removed
He apparently intended to use this method to make it appear as though his vehicle was properly registered. Due to the circumstances discovered, the license plates were confiscated. The young driver is facing multiple charges.
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