Tischlerei brannte nieder: Es war Brandstiftung

Nach intensiven Ermittlungen zum Brandfall vom 27. Juni 2023 um 22.20 Uhr bei einem Tischlereibetrieb in Taufkirchen an der Trattnach konnte nach Auswertung sämtlicher Überwachungskameras und nach der Befragung von Zeugen und Auskunftspersonen eindeutig festgestellt werden, dass der Brand durch eine Brandstiftung im Bereich des Holzlagers entstanden ist. Zeugen konnten in der Dunkelheit den Täter beim Zufahren zum Betrieb beobachten. Danach setzte dieser einen Holzstapel mit einer brennbaren Flüssigkeit in Brand.