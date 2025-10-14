Motsi Mabuse verrät Geheimnis ihrer Schlank-Figur

Mini-Gym im Haus

Um sich selbst zu motivieren, wünschte sie sich zum Geburtstag ausschließlich Fitness-Gadgets. Heute hat sie sogar ein eigenes Mini-Gym im Haus: „Ich habe einen Fitnessraum in meinem Haus. Wenn ich wenig Zeit habe, mache ich nur 20 Minuten. Habe ich aber nichts anderes vor, gehe ich erst eine Stunde aufs Laufband, mache dann Kraftübungen, trainiere noch mit meinem Personal Trainer und gehe anschließend in die Sauna.“