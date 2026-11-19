Ersatzstrukturen noch nicht fertig

Rainer Spenger von der SPÖ hielt fest, dass man sich zum Gesundheitsplan mit vielen „Maßnahmen, die die Versorgung besser machen“, bekenne. Nicht die SPÖ breche den Gesundheitspakt, sondern ÖVP und FPÖ. „Wogegen wir sind, ist dieser Zeitdruck. Wir haben gesagt, der Plan kann erst dann umgesetzt werden, wenn gleichwertiger Ersatz sichergestellt ist. Wir sind der Meinung, bis dahin ist es noch ein weiter Weg“, zählte Spenger Punkte auf, die noch nicht umgesetzt wurden.

Der Antrag wurde mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Neos beschlossen, SPÖ und Grüne waren dagegen.