„Woof Airlines“: Die haben mehr als einen Vogel

Ihr Sitznachbar im Flugzeug ist ein schläfriger Chihuahua, von hinten schnurrt Sie eine kuschelige Hauskatze an und vorne trällert ein Graupapagei Taylor Swifts Version von „Slut!“? Gut, das mag etwas übertrieben sein, aber ähnliches kann Ihnen bei „Woof Airlines“ schon einmal passieren: Das Unternehmen ist Experte, wenn es um tierfreundliche Reisen geht. Neugierig? Wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen.