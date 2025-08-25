„Woof Airlines“: Die haben mehr als einen Vogel

Coach wütend: „Der tritt ihm einfach das Knie weg“
Foul von ÖFB-Legionär
Ihr Sitznachbar im Flugzeug ist ein schläfriger Chihuahua, von hinten schnurrt Sie eine kuschelige Hauskatze an und vorne trällert ein Graupapagei Taylor Swifts Version von „Slut!“? Gut, das mag etwas übertrieben sein, aber ähnliches kann Ihnen bei „Woof Airlines“ schon einmal passieren: Das Unternehmen ist Experte, wenn es um tierfreundliche Reisen geht. Neugierig? Wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen.
Keine Angst, bei „Woof Airlines“ piepst es höchstens im Transportkisterl, ansonsten ist das Unternehmen ganz professionell in der Branche bzw. der ganzen Welt unterwegs. „Ihr Haustier soll sicher und komfortabel unterwegs sein und die Reise genauso genießen können wie wir Menschen“, lautet das Firmencredo.
