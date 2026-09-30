Die Hälfe aller Wähler stürmt gegen Spekulanten an

Unwetter-Stimmung in Gemeinde

In der Waldviertler Gemeinde, in der auch die ORF-Serie „Braunschlag“ gedreht wurde – die „Krone“ berichtete – braute sich in den Sommermonaten ein heftiges Unwetter zusammen: Mauscheln über Grundstücksdeals, viele laut Bürgerinitiative sowie SPÖ befangene Gemeinderäte und so wenig Informationen unter vorgehaltener Hand wie möglich, sodass sich sogar kritische Bürger selbst die erste Info-Veranstaltung über mögliche Windkraftprojekte organisiert hatten, lösten dort einen wahren Sturm der Empörung aus.