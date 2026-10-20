Mehr „Braunschlag“ als Eisgarn im Windrad-Streit?

Demokratie-Nachhilfe ...

Nachdem Schalko auch offiziell gar nicht vermeldete, wieviele Wähler es tatsächlich waren, zählte die Initiative die Stimmen bestmöglich nach: Man folgert, somit, dass nur 44,14 Prozent nicht gegen die Windräder unterschrieben haben. Trotz des riesigen „Windfangs“, den die Aktivisten aufgebaut haben, lässt sich Schalko nicht bremsen und gibt seinen Bürgern auch noch „Demokratie-Nachhilfe“ in der Gemeindezeitung, was nun zum endgültigen Beschwerdesturm führte: Schalko erklärte, dass die Unterschriftenliste Ausdruck einer Meinung sei, die man ernst nehmen müsse.