Kopfzerbrechen bereitet den Verantwortlichen in Wiener Neustadt die finanzielle Lage keine mehr, so wirkt es bei der Vorstellung des Budgetentwurfs für 2027 und die Planung bis 2031. Die Schulden sind weiter im Fallen und die Stadt nimmt mehr ein, als sie ausgibt.
Ausgaben von 60 Millionen Euro sind in Wiener Neustadt in der Finanzplanung bis 2031 angesetzt. Die größten Posten darin: Schulen und Kindergärten (20 Millionen), Rathaus-Sanierung (16 Millionen) und Infrastruktur (14,4 Millionen). Bei der Präsentation des Budgets 2027 freuen sich die Vertreter der bunten Stadtregierung unisono über das Fallen des Schuldenstandes auf unter 100 Millionen Euro. Die genannten 95,9 Millionen Euro bis 2031 beziehen sich auf jene ohne die Tochtergesellschaften. Ein Blick in den Rechnungsabschluss 2025, veröffentlicht Ende Mai 2026, zeigt, dass es da 100 Millionen ohne und mit den Tochtergesellschaften des Holdingverbundes 204,3 Millionen Euro waren. Per Ende Jänner 2015 waren es ingesamt noch 360 Millionen.
Gemeindewohnungen sanieren und vermieten
Verwiesen wird auch auf den Verkauf der Gemeindewohnungen, durch den es eine jährliche Entlastung von 2,5 Millionen Euro für die Stadt gäbe. 610 der noch in Gemeindebesitz befindlichen Wohnungen stehen leer, für sie ist eine Sanierung geplant: „Die genauen Kosten werden erst erhoben. Wir gehen von einem Richtwert um die 50.000 Euro pro Wohnung je nach Zustand aus“, informiert SPÖ-Vize Rainer Spenger. Das sieht man seitens der Wiener Neustädter Grünen kritisch, Klubobmann Michael Diller-Hnelozub: „Im Haushalt ist dazu nichts zu finden. Offenbar kann und will die Stadt das notwendige Geld nicht in die Hand nehmen! Bereits die Budget-Vorschläge der Vorjahre haben gezeigt, dass die kolportierten Projekte mit Vorsicht zu betrachten sind.“
Projekte für die Bürger umsetzen
ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger macht keinen Hehl daraus, dass „die Situation in den Gemeinden mehr als herausfordernd“ sei. Die Stadt habe jedoch vom Wachstum profitiert und stehe „mehr als gut da“. Er spricht von einer „stringenten Finanzpolitik“. Der operative Überschuss liegt bei 14,3 Millionen Euro. „Wir sind keine Sparkasse, sondern dafür verantwortlich, Projekte umzusetzen, die den Bürgern zugute kommen“, sagt ÖVP-Finanzstadtrat Philipp Gruber. Insbesondere verweist er dabei auf Bildungseinrichtungen wie die Allgemeine Sonderschule Josefstadt und den Ausbau der Erneuerbaren. Das Minus im „Geldbörserl“ der Stadt (wie Gruber im Vergleich zu Privaten zieht) von 7,9 Millionen Euro sei ein rein technisches, denn: „Große Bauprojekte werden 2027 bezahlt, die Darlehen dafür werden formal erst 2028 aufgenommen. Das verzerrt die Statistik des Einzeljahres“, erklärt der Finanzstadtrat.
Bunte Stadtregierung segnet Finanzplanung ab
Auch die Koalitionspartner stehen hinter dem geschnürten Budget 2027 und den Planungen bis 2031. SPÖ-Vize Spenger dazu: „Jetzt haben wir wieder Handlungsspielräume wie 20 Millionen Euro für Schulen und Kindergärten. Sparen darf niemals bedeuten, die Schwächsten im Stich zu lassen.“ FPÖ-Stadtrat Philipp Gerstenmayer verweist darauf, dass man sich jeden Bereich des Magistrats im Vorfeld genau angesehen habe: „Mit der Fortführung des Sparkurses bei den variablen Kosten im Magistrat beweisen wir die nötige Ausgabendiszplin.“ Und Gemeinderat Kanber Demir ergänzt: „Es ist eine Politik der Vernunft, dass wir die Substand unserer Stadt sichern, wie etwa mit der Sanierung des Alten Rathauses.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.