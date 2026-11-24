Projekte für die Bürger umsetzen

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger macht keinen Hehl daraus, dass „die Situation in den Gemeinden mehr als herausfordernd“ sei. Die Stadt habe jedoch vom Wachstum profitiert und stehe „mehr als gut da“. Er spricht von einer „stringenten Finanzpolitik“. Der operative Überschuss liegt bei 14,3 Millionen Euro. „Wir sind keine Sparkasse, sondern dafür verantwortlich, Projekte umzusetzen, die den Bürgern zugute kommen“, sagt ÖVP-Finanzstadtrat Philipp Gruber. Insbesondere verweist er dabei auf Bildungseinrichtungen wie die Allgemeine Sonderschule Josefstadt und den Ausbau der Erneuerbaren. Das Minus im „Geldbörserl“ der Stadt (wie Gruber im Vergleich zu Privaten zieht) von 7,9 Millionen Euro sei ein rein technisches, denn: „Große Bauprojekte werden 2027 bezahlt, die Darlehen dafür werden formal erst 2028 aufgenommen. Das verzerrt die Statistik des Einzeljahres“, erklärt der Finanzstadtrat.