House Search
Soldier Hoarded Weapons and Nazi Memorabilia
During a house search at the home of a 50-year-old soldier in Upper Austria, police found several unregistered weapons, ammunition, and Nazi memorabilia. Previously, items associated with National Socialism had already been noticed at the barracks.
An investigation is currently underway against a 50-year-old member of the Austrian Armed Forces on suspicion of violating the Prohibition Act. During an internal inspection at the barracks, items associated with National Socialism and in the possession of the 50-year-old were discovered and provisionally seized.
Weapons Ban Imposed
By order of the Vienna Public Prosecutor’s Office, a search was conducted early Friday morning at the suspect’s residence in Upper Austria. Numerous Nazi memorabilia, several unregistered firearms, ammunition, and explosives were found at the man’s residence. A provisional weapons ban was issued. Further investigations are ongoing.
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