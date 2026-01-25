Anzeige gegen Grazer (15) nach dem Verbotsgesetz

Am Samstag war es wieder so weit: Wie jedes Jahr fand im Grazer Congress der umstrittene Akademikerball der Burschenschaft Allemannia statt. Es galt wie immer ein Platzverbot, diesmal von 15 Uhr bis 1.30 Uhr rund um den Grazer Congress.

Auch die Protestaktionen blieben nicht aus. Die „Offensive gegen Rechts“ organisierte eine Demo, Hunderte Menschen zogen mit Parolen wie „Kein Platz für rechte Idioten“ oder „Nie wieder Faschismus“ durch die Grazer Innenstadt. Teilweise kam es zu Verkehrsbehinderungen.