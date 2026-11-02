Spritzer-Zoff, Jobkrise ab 50 und Halloween-Chaos

Soll im G’spritzten künftig nur noch österreichischer Wein landen? Eine Forderung sorgt für ordentlich Wirbel. UND: Wer über 50 ist und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr voll arbeiten kann, soll künftig neue Möglichkeiten bekommen. Was planen die NEOS? Außerdem: Wie gefährlich war die Halloween-Nacht in Europa wirklich? Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.