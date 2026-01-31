„Wir setzen jetzt stärker auf ältere Mitarbeiter!“

Junger Österreicher überrascht die Freeride-Welt
Der heimische Versicherungsriese Uniqa hat sich seit 2011 in zwei Kündigungswellen aus Kostengründen von älteren Mitarbeitern getrennt. „Das war ein Fehler“, sagt Boss Andreas Brandstetter im „Krone“-Interview, „denn wir haben dadurch Fähigkeiten verloren, die wir nachher mühsam wieder aufbauen mussten“. Jetzt die Kehrtwende.
Herr Brandstetter, sie sprechen davon, dass uns in Österreich bald „die Hände fehlen“. Was meinen Sie damit?
Aufgrund der alternden Bevölkerung werden uns im Laufe der nächsten Jahrzehnte die Hände fehlen, die arbeiten, die anpacken.
