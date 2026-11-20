40 meters through water
Driver Ended Up in a Pond After Overtaking Maneuver
A spectacular accident occurred Thursday evening in Kremsmünster. After attempting to pass another vehicle, a female driver ended up in a pond and drove right through it. The car didn’t come to a stop until it reached the opposite bank; the woman was very lucky and sustained only minor injuries in the accident.
At around 9:29 p.m., the Kremsmünster and Rohr im Kremstal fire departments were alerted to a “person rescue—car accident.” After attempting to pass another vehicle, a female driver veered off the road and drove about 80 meters across an adjacent meadow. Her vehicle then ended up in a pond and traveled another 40 meters or so through the water. On the opposite bank, the car came to a stop with its front end resting on the embankment.
No one was trapped
The driver was very lucky: she was able to exit the vehicle on her own and sustained only minor injuries. Hospitalization was not necessary, and contrary to the initial report, no one was left in the vehicle when emergency responders arrived.
The fire department focused on securing and cleaning up the accident scene, as well as assisting a towing company with the recovery of the vehicle. In addition, the affected area along the pond’s shore was cleaned up.
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