At around 9:29 p.m., the Kremsmünster and Rohr im Kremstal fire departments were alerted to a “person rescue—car accident.” After attempting to pass another vehicle, a female driver veered off the road and drove about 80 meters across an adjacent meadow. Her vehicle then ended up in a pond and traveled another 40 meters or so through the water. On the opposite bank, the car came to a stop with its front end resting on the embankment.