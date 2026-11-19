A Flood of Complaints
No Christmas Bonus: Childless Employees Come Away Empty-Handed
The cut to the Christmas bonus for state employees has sparked protests in Styria (see also the video report above). A survey by “Krone” shows that such payments are also made in other federal states—or perhaps not.
Until now, all approximately 20,000 employees of Styrian state hospitals received a Christmas bonus—as krone.at previously reported. This has now been changed to a bonus reserved solely for employees’ children. Childless employees are left empty-handed.
This cut has triggered a flood of complaints, and the works council has filed a lawsuit. Previously, everyone received vouchers worth 50 euros. Now, vouchers are only available for employees’ children (95 euros each for the first and second child, 115 euros each for the third and subsequent children). The state expects the new regulation to result in savings of 1.4 million euros.
Other states also offer a “child bonus”
Styria is modeling its change after the state of Lower Austria, where a tiered “children’s Christmas bonus” in the form of gift certificates has been in place for decades. In Salzburg, too, all state employees with children receive a Christmas bonus. This amounts to around 90 euros per child.
As is often the case, each federal state sets its own rules. The Vienna Health Network does not offer a separate Christmas bonus. “There has been no such benefit in recent years either,” they say. Nor are any Christmas payments made by Kabeg in Carinthia or in Burgenland. Similar reports come from Upper Austria.
In Tyrol, it was not possible to determine whether special payments are made or not. There was no response at all from the remaining states. Child allowances are also available—as one might expect—at the federal level...
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