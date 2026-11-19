Back for the season opener
Comeback After Injury! Green Light for ÖSV Star
When the new season for Nordic combined athletes kicks off on November 27 in Ruka, Finland, Johannes Lamparter will be among the competitors. The ÖSV star has made the official roster after recovering from his ankle injury.
“The last three months have been very grueling. I’ve put a lot of effort into training and rehab, and I’m in really good shape now,” Lamparter is quoted as saying in a press release from the association. The Tyrolean is part of the ÖSV squad for the season opener in Ruka.
Lamparter suffered serious injuries in a fall during ski jumping training in Courchevel in August. The diagnosis: a strained medial collateral ligament in his right knee, a broken ankle, and a torn syndesmotic ligament. At the time, a comeback for the start of the new World Cup season seemed unlikely.
Green Light from Doctors and Physical Therapists
But the two-time overall World Cup champion made it in time: “The prerequisite for competing was that my foot could handle the strain and that I could safely take my place at the start. I got the go-ahead from the doctors and physical therapists, and my gut tells me it’s going to work.”
The 25-year-old has already completed intensive training sessions and a test race. “He handled his first jumps and the necessary training sessions very well. Sure, he still has some catching up to do in certain areas, but he’s definitely World Cup-ready,” head coach Christoph Bieler said with satisfaction.
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