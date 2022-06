„Inventing Anna“-Star Julia Garner spielt Madonna

Madonna führt selbst Regie

Im Herbst 2020 hatten Madonna und das Studio Universal Pläne für die noch titellose Filmbiografie verkündet. Madonna will selbst Regie führen, Amy Pascal („Little Women“) ist als Produzentin an Bord. „Ich möchte meinen unglaublichen Lebensweg als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin - und als Mensch, der versucht hat, sich in dieser Welt zu behaupten, vermitteln“, sagte Madonna damals in einer Mitteilung.