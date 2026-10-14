Große Kündigungswelle: Netflix streicht 1000 Jobs

Die Co-Chefs Greg Peters und Ted Sarandos kündigten in einer E-Mail an die Mitarbeiter die Streichung von rund sechs Prozent der Arbeitsplätze an. Netflix hatte nach letzten Angaben Ende vergangenen Jahres rund 16.000 Beschäftigte. Damit dürfte der Abbau etwa 1000 Jobs treffen. Damit ist es der größte Stellenabbau seit 2022.