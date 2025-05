Fanning spielt ikonische „Tribute von Panem“-Rolle

Die Starbesetzung für das geplante „Die Tribute von Panem“-Prequel wächst weiter an. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Ralph Fiennes (62) in „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ die Rolle des skrupellosen Präsidenten Coriolanus Snow übernehmen wird. Jetzt kündigt das Filmstudio Lionsgate Elle Fanning (27) in der ikonischen Rolle als Effie Trinket an.