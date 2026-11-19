In der Steiermark werden pro 1000 Einwohner fast doppelt so viele Menschen in Pflegeheimen betreut wie in Niederösterreich, nämlich 69 statt 36. Die Folge: Die Ausgaben pro Einwohner ab 65 Jahren sind in der Steiermark wesentlich höher. Während unser Bundesland auf 3596 Euro Kosten pro Person kommt, sind es in Niederösterreich nur 1975 Euro.