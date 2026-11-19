In der Steiermark werden auffallend viele Menschen in Pflegeheimen untergebracht – das mobile Angebot hinkt hinterher. Die Grünen orten schwere Versäumnisse bei der blau-schwarzen Landesregierung: „Das Land glaubt zu sparen und tappt dabei in die Kostenfalle!“
Die steirische Bevölkerung wird immer älter. 2065 wird jeder oder jede Dritte mindestens 65 Jahre alt sein, besagt die druckfrische Landesstatistik. Damit steigen der Pflegebedarf und die damit verbundenen Kosten. Die Kritik der Grünen: Die Landesregierung investiert an falscher Stelle.
Im Vergleich etwa zu Niederösterreich steckt die Steiermark viel Geld in die stationäre Pflege – ältere Menschen landen teils gegen ihren Wunsch im Pflegeheim. Der Ausbau der mobilen Pflege hinkt seit Jahren hinterher. Das Nachbarbundesland macht es umgekehrt und steigt so trotz größerer Bevölkerung kostengünstiger aus.
In der Steiermark werden pro 1000 Einwohner fast doppelt so viele Menschen in Pflegeheimen betreut wie in Niederösterreich, nämlich 69 statt 36. Die Folge: Die Ausgaben pro Einwohner ab 65 Jahren sind in der Steiermark wesentlich höher. Während unser Bundesland auf 3596 Euro Kosten pro Person kommt, sind es in Niederösterreich nur 1975 Euro.
„Das fehlende mobile Angebot schadet nicht nur den Menschen, sondern auch unserem Budget. Das fliegt uns noch um die Ohren“, sagt Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der Grünen. Auch ihre Vorgängerin Ingrid Lechner-Sonnek, die schon in ihrer Zeit im Landtag auf „mobil vor stationär“ pochte, ist überzeugt: „Das Land glaubt zu sparen und tappt dabei in die Kostenfalle!“
Das fehlende mobile Angebot schadet nicht nur den Menschen, sondern auch unserem Budget. Das fliegt uns noch um die Ohren.
Sandra Krautwaschl
Klubobfrau Grüne
Bild: Christian Jauschowetz
Gespart wird unter anderem bei den „Community Nurses“, die in den Gemeinden tätig sind und niederschwellig ältere Menschen in ihren Haushalten betreuen. Statt zehn Vollzeitstellen sind 2027 nur noch drei vorgesehen. Die Grünen fordern, die Entscheidung zu überdenken und das Angebot im neuen „Masterplan Pflege“ doch noch auszubauen.
Psychisch kranke Menschen in Pflegeheimen
Scharfe Kritik üben sie auch am sogenannten Psychiatriezuschlag, durch den psychisch kranke Menschen in Pflegeheimen untergebracht werden können. Krautwaschl: „Diese Fehlunterbringung muss zum Auslaufen gebracht werden. Das bestätigen zahlreiche Experten.“ Lechner-Sonnek betont, dass nur durch ein passendes Unterstützungsangebot aus Sozialhilfefällen wieder Steuerzahler werden können.
Vonseiten des Gesundheitslandesrates Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) heißt es, man bekenne sich zum Ausbau der mobilen Pflege – bis 2030 sei eine Aufstockung der Stunden um 50 Prozent vorgesehen.
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