Änderungen nötig: Pause für Grazer Frühjahrsmesse

„Publikumsmessen haben überall zu kämpfen, nicht nur in Graz“, sagte Martin Ullrich, Geschäftsführer des Messe-Congress Graz, im Interview mit der „Krone“. Es werde für die traditionsreichen Frühjahrs- und Herbstmessen Veränderungen brauchen, „weil uns in den letzten zehn Jahren aufgezeigt wurde, dass es nicht besser wird und es Neues braucht. Wir arbeiten intensiv an neuen Ideen und innovativen Konzepten. Das wird es brauchen, sonst gibt es die Publikumsmessen nicht mehr lange.“