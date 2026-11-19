In top form, but ...
Major Concerns for Carlos Alcaraz at the ATP Finals
Serious concerns about Carlos Alcaraz! It’s unclear whether Spain’s top star will be able to continue competing at the ATP Finals in Turin.
On Thursday, Carlos Alcaraz will undergo an MRI to assess his thigh injury. According to the Spanish newspaper “Marca,” the results will determine not only whether the 23-year-old—who has already qualified for the semifinals—can continue competing in the prestigious event. His participation in the subsequent Davis Cup Finals in Bologna is also reportedly in jeopardy. Spain will face Austria on November 26 at the Final 8 in Bologna.
Just at the start of the week, last year’s finalists had to replace their No. 3 player, Alejandro Davidovich Fokina, with Daniel Merdia (ATP No. 42) due to back problems. In addition, Alcaraz (No. 3) and Rafael Jodar (No. 10) are currently on the roster. Pedro Martinez and Marcel Granollers will play doubles.
Thigh Treatment
Alcaraz had to receive treatment on his left thigh during his decisive 6-2, 6-4 victory over former world No. 1 Daniil Medvedev of Russia on Wednesday.
“Well, I can feel it a little. I’m not going to lie,” said the seven-time Grand Slam champion afterward. His third and final first-round match is scheduled for Friday against Italy’s Flavio Cobolli, who is yet to win a match this tournament.
Alcaraz has beenin top form recently. He returned to competition at the U.S. Open in late August after a months-long absence due to a wrist injury. He had recently been in impressive form, winning tournaments in Tokyo, Vienna, and Paris. Alcaraz has also played impressively well in his two matches so far at the ATP Finals.
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