Door suddenly opened
Girl (18) Falls from Moving Car and Dies
A horrific accident occurred shortly before midnight on the Westautobahn near St. Valentin (Lower Austria): An 18-year-old girl from the district of Kirchdorf an der Krems fell out of a moving car for reasons that remain unknown. She died at the scene of the accident.
An 18-year-old from the district of Kirchdorf an der Krems was driving a car on Wednesday at around 11:55 p.m. in the first lane of the A1 Westautobahn, in the construction zone within the municipal area of St. Valentin, heading toward Linz. Three other people were also in the vehicle. The passengers in the back seat were likely not wearing seat belts.
Autopsy Ordered
For reasons as yet unknown, the door behind the front passenger seat opened. An 18-year-old woman from the district of Kirchdorf an der Krems fell out of the vehicle for reasons as yet unknown and came to rest in the second lane. The 18-year-old died at the scene of the accident. The St. Pölten District Attorney’s Office ordered an autopsy.
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