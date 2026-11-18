Kurz vor 19.30 Uhr schlug die Leitstelle Tirol Alarm. „Brand Fahrzeug“, lautete die Erstmeldung. Offenbar war auf dem Gelände der Holzfirma bei einem Betriebsfahrzeug ein Feuer ausgebrochen. „Der Fahrer hatte den Brand zum Glück rasch bemerkt und Alarm geschlagen. Als wir eintrafen, stand der große Stapler jedoch bereits in Vollbrand“, schildert der Feuerwehrkommandant von Fügen Stefan Flörl gegenüber der „Krone“.