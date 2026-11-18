Eine weithin sichtbare Rauchsäule stieg am Mittwochabend vom Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebes in Fügen im Tiroler Zillertal auf. Ein Brand war auf dem Firmengelände ausgebrochen. Zwischen 60 und 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz.
Kurz vor 19.30 Uhr schlug die Leitstelle Tirol Alarm. „Brand Fahrzeug“, lautete die Erstmeldung. Offenbar war auf dem Gelände der Holzfirma bei einem Betriebsfahrzeug ein Feuer ausgebrochen. „Der Fahrer hatte den Brand zum Glück rasch bemerkt und Alarm geschlagen. Als wir eintrafen, stand der große Stapler jedoch bereits in Vollbrand“, schildert der Feuerwehrkommandant von Fügen Stefan Flörl gegenüber der „Krone“.
Reifen explodierten
Rund 60 bis 70 Feuerwehrleute rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. „Der Einsatz war fordernd, weil das Fahrzeug zwischen Holzstapeln stand und die Reifen explodierten“, erzählt Flörl. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf das Holzlager zu verhindern. Der rund 60 Tonnen schwere Stapler war jedoch nicht mehr zu retten.
Kurz nach 20 Uhr war der Brand eingedämmt, einige Zeit später konnten die Einsatzkräfte abziehen. Die Ursache des Feuers war vorerst nicht bekannt. Verletzte gibt es laut ersten Meldungen keine.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.