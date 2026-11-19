Gegen 15.30 Uhr wurde Mittwoch der Raser im Ortsgebiet von St. Johann im Walde gestoppt. Der 47-jährige Italiener war mehr als doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Die Polizisten nahmen das Fahrzeug des Mannes nach der Anhaltung genau unter die Lupe und stellten fest, dass die Kennzeichentafeln gefälscht waren.