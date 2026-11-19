Geschwindigkeitskontrollen führte die Osttiroler Polizei Mittwochnachmittag im Ortsgebiet von St. Johann im Walde durch. Dabei erwischten sie einen Italiener, der mit 107 km/h in der 50er-Zone unterwegs war. Aber das war nicht sein einziges Vergehen.
Gegen 15.30 Uhr wurde Mittwoch der Raser im Ortsgebiet von St. Johann im Walde gestoppt. Der 47-jährige Italiener war mehr als doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Die Polizisten nahmen das Fahrzeug des Mannes nach der Anhaltung genau unter die Lupe und stellten fest, dass die Kennzeichentafeln gefälscht waren.
Für den 47-Jährigen wird der Ausflug richtig teuer. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Auch die Kennzeichen stellte die Polizei sicher. Zur Strafe fürs Schnellfahren kommt noch eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Urkundenfälschung.
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