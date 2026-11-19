Rund 20 Milliarden Euro an Investitionen fließen bis 2032 in die österreichische Bahninfrastruktur. Das beschließt der Nationalrat mit dem ÖBB-Rahmenplan. Der große Gewinner ist Tirol – und das mit einem Anteil von drei Milliarden Euro, freut sich der Tiroler SPÖ-Verkehrssprecher Christian Kovacevic.