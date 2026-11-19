Rund 20 Milliarden Euro an Investitionen fließen bis 2032 in die österreichische Bahninfrastruktur. Das beschließt der Nationalrat mit dem ÖBB-Rahmenplan. Der große Gewinner ist Tirol – und das mit einem Anteil von drei Milliarden Euro, freut sich der Tiroler SPÖ-Verkehrssprecher Christian Kovacevic.
Der Nationalrat beschloss am Mittwoch den ÖBB-Rahmenplan 2027 bis 2032, der bundesweit rund 20 Milliarden Euro an Investitionen in die österreichische Bahninfrastruktur vorsieht.
„Tirol erhält dabei mit drei Milliarden Euro die meisten Mittel im Bundesländervergleich“, freut sich SP-Tirol-Verkehrssprecher LA Christian Kovacevic.
Nordzulauf auf Tiroler Seite finanziert
Der größte Teil mit zwei Milliarden Euro fließt in den Brenner Basistunnel und in den Brenner-Nordzulauf zwischen Kufstein und Radfeld mit 619 Millionen Euro, berichtet SP-NR Selma Yildirim.
Weitere Projekte sind der Umbau des Innsbrucker Hauptbahnhofs, neue Haltestellen im Großraum Innsbruck und Investitionen in die Arlberg-Strecke. „Bis zum Jahr 2030 werden 40% mehr Sitzplätze in den ÖBB-Zügen geschaffen“, betonte NR Yildirim.
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