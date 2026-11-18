Nach langem Rechtsstreit um eine Hangrutschung gibt es nun einen Vergleich: Das Land Steiermark zahlt der Winzerfamilie Tement 215.000 Euro. Die Grünen sprechen von einem „Affront gegenüber den Steuerzahlern“ und fordern Aufklärung.
Wer ist schuld an einer Hangrutschung samt zerstörter Weinstraße am südsteirischen Graßnitzberg im Jahr 2023? Wie berichtet, haben das Land und der Winzer Manfred Tement nach jahrelangem Rechtsstreit nun einen außergerichtlichen Vergleich erzielt. Das Land zahlt Tement 215.000 Euro und bleibt auf den Sanierungskosten von 476.000 Euro sitzen.
Grundlage für diese Entscheidung ist ein Gutachten, dass die Schuld am Zustand der Landesstraße sieht – und nicht bei den Rodungsarbeiten am Weinhang der Tements. „Aufgrund des Prozesskostenrisikos ist es wirtschaftlich zweckmäßig, die beiden Verfahren nicht weiter zu führen und durch einen Vergleich zu beenden“, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ).
Der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner, der die Causa seit Jahren kritisch verfolgt, sieht „einen Affront gegenüber den Steuerzahlern“. Für ihn ist der Vergleich nicht nachvollziehbar: „Ich kenne die Situation vor Ort seit Jahren. Und abseits der Winzerseite habe ich in der ganzen Südsteiermark noch niemanden getroffen, der ernsthaft behauptet, dass die Rodung und die massiven Bauarbeiten nichts mit diesem Desaster zu tun haben. Es gibt genügend Bildmaterial und Zeugenaussagen.“
Der Rechtsstreit ist beendet, aber die politische Aufklärung dieser Causa beginnt jetzt erst.
Lambert Schönleitner
Bild: Christian Jauschowetz
Schönleitner fordert nun eine lückenlose parlamentarische Aufklärung: Sämtliche Gutachten, Verfahrensschritte und Beweismittel müssten offengelegt werden. Eine schriftliche Anfrage wurde bereits eingebracht. „Mario Kunasek wird sich erklären müssen, warum die Steuerzahler am Ende für dieses Desaster aufkommen sollen. Dieses Beispiel darf nicht Schule machen.“
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