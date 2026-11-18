Der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner, der die Causa seit Jahren kritisch verfolgt, sieht „einen Affront gegenüber den Steuerzahlern“. Für ihn ist der Vergleich nicht nachvollziehbar: „Ich kenne die Situation vor Ort seit Jahren. Und abseits der Winzerseite habe ich in der ganzen Südsteiermark noch niemanden getroffen, der ernsthaft behauptet, dass die Rodung und die massiven Bauarbeiten nichts mit diesem Desaster zu tun haben. Es gibt genügend Bildmaterial und Zeugenaussagen.“