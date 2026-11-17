Außergerichtliche Lösung gefunden

Das Verfahren wurde daraufhin ruhend gestellt, in den vergangenen Monaten führten beide Seiten erneut Gespräche für eine außergerichtliche Lösung. Diese wurde nun gefunden. Das Land Steiermark leistete an die Familie Tement eine Zahlung von 215.000 Euro. Die Verfahrenskosten werden gegeneinander aufgehoben. Damit sind alle Verfahren beendet. Am Donnerstag wird die Landesregierung den Beschluss treffen.