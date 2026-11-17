Der jahrelange Streit zwischen dem Land Steiermark und dem bekannten Winzer Manfred Tement ist außergerichtlich beendet. Es ging um die Frage, wer schuld an einer Hangrutschung an der alten südsteirischen Weinstraße war. Das Land zahlt nun 215.000 Euro.
Eine Hangrutschung am Graßnitzberg in der Südsteiermark sorgt seit 2023 für Schlagzeilen. Die große Frage: Wer trägt Schuld daran, dass die Straße weggerissen wurde und eine monatelange Baustelle notwendig war? Das Land sah die Ursache in Rodungen am Weinhang von Winzer Manfred Tement. Dieser wiederum meinte, der Zustand der Landesstraße habe das Malheur verursacht.
Nach gescheiterten Vergleichsgesprächen brachte das Land 2025 schließlich eine Klage ein und verlangte beim Zivilgericht 630.000 Euro von Tement. Der vom Gericht bestellte Sachverständige kam im Rohentwurf allerdings zum Ergebnis, dass die Ursache der Rutschung im Bereich der Landesstraße liegt – für das Land war das „überraschend“.
Außergerichtliche Lösung gefunden
Das Verfahren wurde daraufhin ruhend gestellt, in den vergangenen Monaten führten beide Seiten erneut Gespräche für eine außergerichtliche Lösung. Diese wurde nun gefunden. Das Land Steiermark leistete an die Familie Tement eine Zahlung von 215.000 Euro. Die Verfahrenskosten werden gegeneinander aufgehoben. Damit sind alle Verfahren beendet. Am Donnerstag wird die Landesregierung den Beschluss treffen.
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