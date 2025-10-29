Abgerutschte Weinstraße: Jetzt startet Verhandlung

Längere Verfahrensdauer

Ein Rechtszug dieser Größenordnung ist in der Steiermark bislang beispiellos. Aufgrund der hohen finanziellen Dimension wird das Land von einem spezialisierten Anwalt begleitet. Experten gehen davon aus, dass das Verfahren längere Zeit in Anspruch nehmen wird, da vermutlich Gutachten eingeholt werden müssen. Diese sollen klären, welche Verantwortung die beiden beteiligten Parteien tragen.