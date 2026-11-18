Vor dem Nichts steht eine Familie in Obsteig im Tiroler Bezirk Imst. Ihr Bauernhof wurde – wie berichtet – bei einem Großbrand zerstört. Polizisten ist es zu verdanken, dass die Bewohner und die Tiere rechtzeitig gerettet werden konnten. Nun wurde ein Spendenkonto für die Betroffenen eingerichtet.
Ausgebrochen war das Inferno am Montagabend gegen 22.45 Uhr. Entdeckt hatten den Brand zwei Polizisten, die auf Streife waren und in Obsteig „massiven Brandgeruch“ wahrnahmen. Insgesamt waren 180 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren bis in die frühen Morgenstunden mit der Bekämpfung der Flammen beschäftigt.
Spendenkonto über „Netzwerk Tirol hilft“
Seitens der Gemeinde heißt es, dass „die Berichterstattung wesentlich dazu beigetragen hat, auf das Schicksal der betroffenen Familie aufmerksam zu machen“. Für diese wurde jetzt über das „Netzwerk Tirol hilft“ ein Spendenkonto eingerichtet.
IBAN: AT86 5700 0300 5320 1854 / Kennwort: Brand Bauernhof Obsteig
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