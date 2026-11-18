Vor dem Nichts steht eine Familie in Obsteig im Tiroler Bezirk Imst. Ihr Bauernhof wurde – wie berichtet – bei einem Großbrand zerstört. Polizisten ist es zu verdanken, dass die Bewohner und die Tiere rechtzeitig gerettet werden konnten. Nun wurde ein Spendenkonto für die Betroffenen eingerichtet.